LIVE | Steeds lastiger voor basisscholen om lessen op orde te houden

Met de stijgende coronabesmettingen wordt het steeds lastiger voor basisscholen om hun lessen op orde te houden. Dat is de conclusie van een peiling van het NOS Jeugdjournaal waarop ruim vijfhonderd basisscholen reageerden.

„We hebben elke week wel drie of vier leraren die uitvallen. Daardoor ben ik bijna alleen nog maar aan het regelen en bellen om vervanging te vinden”, zegt Janneke Oosterman, directeur van basisschool Tamarinde in Zaandam. Het is iets dat directeur Maaike Kerssens van De Watermolen in Koog aan de Zaan herkent: „Elke keer als mijn telefoon gaat en een collega belt, schrik ik en ben ik bang dat er weer één uitvalt.”

Van de scholen die reageerden, geeft bijna 80 procent aan dat er geen of niet altijd vervanging is als er leraren uitvallen door klachten of een besmetting. Soms lukt het nog om een onderwijsassistent in te zetten, klassen samen te voegen of de directeur noodgedwongen voor de klas te zetten, maar een deel van de basisscholen ontkomt er niet aan om klassen naar huis te sturen.

Er is volgens de peiling onder de basisscholen weinig hoop dat het snel beter zal gaan. Meer dan vierhonderd scholen geven aan na de herfstvakantie meer problemen te verwachten door uitval, helemaal nu het verkoudheidsseizoen is aangebroken. Ze verwachten dat er meer leraren besmet zullen raken en er vaker klassen naar huis gestuurd moeten worden. Ook geeft een deel aan bang te zijn voor burn-outklachten bij collega’s, nu de werkdruk stijgt door het vele opvangen van andere klassen. Maar ook de zorgen over leerachterstanden zijn groot.

Sneltesten voor leraren zouden erg helpen, zeggen bijna alle ondervraagde basisscholen. Een scholensluiting, daar zijn maar weinig scholen voorstander van.

