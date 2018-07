’Rel’ om watergevecht in Groningen

De tegenstanders vinden verspilling van water in tijdens van watertekort niet kunnen.

„Elders in het land krijgen boeren 1500 euro boete als ze water verspillen....ik hoop dat dit feest niet doorgaat en er wat anders gezelligs voor in de plaats komt”, zo valt te lezen op de evenementenpagina Watergevecht Noorderplantsoen op facebook.

Anderen wijzen erop dat de gemeente zelf nog dagelijks de Grote Markt schoon spuit, naar verluidt met leidingwater, en dat ook FC Groningen de velden nog uitbundig besproeit. „Ik ben er klaar voor .😎 Ik vul mijn eigen ballonnetjes wel😋”, zegt een ander.

De organisatie is zich bewust van de discussie over het evenement. „Wij hebben gemerkt dat er veel discussie ontstaat over het watergebruik tijdens het watergevecht van vanavond. Deze discussie begrijpen we. Op dit moment zijn we in gesprek met het waterbedrijf Groningen en de gemeente over een passende oplossing. We houden jullie op de hoogte!”, laat ze weten.