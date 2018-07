Dordtse PVV’er moet sorry zeggen voor ’fuck the cops’-filmpje

Ⓒ YouTube

DORDRECHT - Een 33-jarig kandidaat-raadslid uit Dordrecht moet een boete betalen en excuses maken in een filmpje. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart zette de PVV’er een video online met grove beledigingen aan het adres van de politie, met teksten als ’fuck the cops’. Het filmpje werd door verschillende media opgepikt en veelvuldig bekeken.