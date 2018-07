Natuurbranden grijpen om zich heen

Aan de westkant van het eiland Schiermonnikoog woedt een stevige duinbrand. De brandweer houdt toeristen weg van de brandhaarden. Het gaat om brandende bermbegroeiing. Of er nog mensen in de buurt zijn en hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Het vuur is nog niet onder controle. De brandweer heeft de hulp ingeroepen van een blushelikopter.

Een groot gebied rondom het vuur is afgezet, vooral om nieuwsgierige toeristen op afstand te houden. Er wordt extra personeel van het vasteland overgebracht om het vuur te bestrijden.

Bij Loon op Zand was de brandweer druk met een weidebrand. Ⓒ Persburo BMS

Ook elders in het land laaien vuurtjes op. In Loon op Zand woedt al enige tijd een weidebrand. Vee moest daar in veiligheid worden gebracht.

Bermbrand langs de A27 bij Nieuwegein Ⓒ Koen Laureij

In Nieuwegein brandde een deel van de berm van de A27 af. Het is niet duidelijk hoe dat vuur is ontstaan. Soms is een uit een autoraam geworpen sigarettenpeuk al genoeg. Een boer met een gierkar hielp met blussen.

In Maarheeze woedde een grote bosbrand bij de Sterkselseweg. De brandweer rukte ook daar met groot materieel uit. Vier wagens en twee containers met water werden aangewend voor de bestrijding van het vuur.