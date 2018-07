Kartel zet prijs op kop Colombiaanse drugshond

De beloning zou zijn uitgeloofd door de Urabeños, een machtige criminele organisatie. Het zou de gangsters een doorn in het oog zijn dat de zesjarige hond herhaaldelijk tonnen cocaïne heeft ontdekt. Sombra trof eerder een lading van 5,3 ton van de harddrug aan in de plaats Turbo en vond recentelijk nog eens 4 ton van het witte poeder in auto-onderdelen.

De drugsvondsten van Sombra hebben volgens de politie geleid tot 245 aanhoudingen. De hond is nu uit voorzorg overgeplaatst naar een vliegveld bij hoofdstad Bogota.