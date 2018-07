Druk op ’fort Europa’ neemt toe vanuit Spanje

Afrikanen barsten in juichen uit: ze hebben de Spaanse enclave Ceuta bereikt na een gecoördineerde aanval, waarbij meer dan honderd gewonden vielen. Ⓒ EPA

BARCELONA - Bebloede handen, kneuzingen, brandwonden en ademhalingsproblemen: 132 migranten en 22 agenten raakten donderdagochtend gewond nadat een groep van ruim zevenhonderd migranten de Spaanse enclave Ceuta bestormde. Het was één van de meest massale en gewelddadige bestormingen van de Spaanse enclaves in Marokko in de laatste jaren, en tevens illustratief voor het jongste probleemgebied van Europa.