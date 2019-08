Zwangere vrouw mishandeld bij Kiss & Ride van festival

De ongeveer acht verdachten lopen zaterdag 20 juli omstreeks 17.15 uur bij de plaats waar automobilisten bezoekers van festival Vunzige Deuntjes af kunnen zetten. Een van de jongens loopt, terwijl de vrouw terugrijdt van de Kiss & Ride plek, voor haar op de weg en komt tegen de auto aan. Daarop opent een andere jongen het bijrijdersportier en mishandelt de vrouw.

Uiteindelijk weet de zwangere vrouw uit de auto te komen en een omstander belt de politie. Nadat enkele jongens nog eens op haar voertuig intrappen, slaan ze op de vlucht.

Signalement

De recherche is nu op zoek naar getuigen. Volgens het signalement gaat het om een groep van ongeveer zes licht getinte jongens en twee jongens met een lichte huidskleur in de leeftijd van 20 tot 25 jaar oud. De verdachte die op de vrouw intrapte heeft een lichte huidskleur, is tussen de 1.75 en 1.80 meter lang en heeft donkerblond haar. De zijkanten van het kapsel zijn opgeschoren en hij droeg een lok voor zijn ogen. Daarnaast had de jongen een felgroen shirt aan en een spijkerbroek.