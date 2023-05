Gier die uit Blijdorp ontsnapte gevangen bij Leipzig

De Rüppelsgier, een bedreigde vogelsoort, ontsnapte een paar weken geleden via het net boven het gierenverblijf dat door stormschade was losgeraakt. De grote vogel bleef eerst in de buurt van Rotterdam, maar werd na een paar dagen ook in Zeeland en Brabant gezien. Blijdorp wachtte een goed moment af om de gier te vangen. Wie de gier zag kon dat via een e-mailadres melden. Nu blijkt dat de gier, die in goede conditie was, naar Duitsland is gevlogen.

Een Duitse vogelkenner wist de gier met voedsel een poos op dezelfde plek te houden. Zo was het uiteindelijk mogelijk om het dier op de grond te vangen, aldus Blijdorp.

Het is nog niet zeker of de Rotterdamse gier naar Blijdorp zal terugkeren, zegt de diergaarde. Blijdorp coördineert het Europese populatieprogramma van de ernstig bedreigde soort en is zelf heel succesvol met het kweken van de dieren. Gieren uit Rotterdam gaan naar andere parken in heel Europa. Mogelijk gaat de ontsnapte gier naar een Duitse dierentuin, aangezien het dier al geselecteerd was voor een verhuizing naar een ander dierenpark.

Rüppelsgieren komen in het wild voor in Afrika. Daar wordt veel op de dieren gejaagd door stropers, die geen rondcirkelende gieren boven hun neergeschoten wild willen hebben. De gieren zouden kunnen verraden waar illegaal geschoten wild ligt.