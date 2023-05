Grote kans op zonnige pinksterdagen

Voor zondag, eerste pinksterdag, is de temperatuurverwachting vrij onzeker. Mogelijk stijgt de temperatuur in het zuidoosten naar 23 graden, maar er is ook een kans dat de temperatuur daar een stuk lager uitkomt. Vlak aan zee wordt het door aanwezigheid van een fris windje naar alle waarschijnlijkheid een stuk minder warm met zo’n 15 graden.

Op tweede pinksterdag is de onzekerheid in temperatuur nog groter. Dit komt omdat warme lucht vanuit het zuiden en relatief koude lucht in het noorden zich in de buurt van ons land bevinden. Momenteel zijn er modelberekeningen die voor maandag slechts 12 graden berekenen voor het midden van het land, terwijl er ook berekeningen zijn die op 25 graden uitkomen. De hoogste middagwaarden worden naar alle waarschijnlijkheid verwacht in het zuidoosten van het land.

De verwachting in temperatuur is dus nog erg onzeker. Wel kan met zekerheid worden gezegd dat deze dagen zonnig verlopen en de kans op buien is zeer klein.

Frisse aanloop naar Pinksteren

Door een noordenwind zijn de maxima de komende dagen eerst nog laag voor eind mei. Dinsdag en woensdag komt de middagtemperatuur op circa 15 graden uit. In aanloop naar de pinksterdagen komt het kwik met zo’n 19 graden op zaterdag wat hoger uit. Het blijft deze dagen vrijwel overal droog en de zon is vaak van de partij.

Hoge zonkracht

Ondanks het frisse weer kan een onbeschermde huid al binnen 10 tot 25 minuten verbranden. De temperatuur heeft namelijk niets te maken met de zonkracht. De zon is met zonkracht 6 erg fel. In het zuiden kan deze week de zon zelfs een UV-index 7 halen. Vergeet je dus niet in te smeren!