Ingenieur omstreden dam in Ethiopië is dood gevonden

Onderzoekers aan het werk nadat het lichaam van Simegnew Bekele werd gevonden. Ⓒ Hollandse Hoogte / Anadolu Agency

ADDIS ABEBA - De ingenieur die leiding geeft aan de bouw van een omstreden dam in Ethiopië is dood aangetroffen in zijn auto in Addis Abeba. Het is niet duidelijk of hij is vermoord of dat hij zelf een einde heeft gemaakt aan zijn leven.