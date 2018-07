Leerlingen, docenten en medewerkers van de school zitten in stilte bij het Gaudibankje op het schoolterrein. Er wordt gehuild, gepraat en af en toe gelachen en geknuffeld. Op het bankje onder een wit prieeltje, aan het eind van een dubbele rij platanen, worden naast foto’s van Koen bloemen gelegd en kaarsjes gebrand.

Mats de Boer (17), een vriend van Koen, vindt het samenzijn onwerkelijk. ,,We zijn geschokt, maar maken het wel goed”, vertelt hij namens de leerlingen. Hij trok binnen school veel met Koen op. Zo zetten ze samen muzikale projecten op en maakte hij een foto van een rappende Koen tijdens een schooloptreden. Diezelfde foto wordt nu geflankeerd door bloemen en kaarsjes op de gedenkplek. ,,Het blijft lastig. We houden ons sterk voor Koen, maar het wordt gewoon weer rouwen”, zegt hij over de bijeenkomst. ,,Hier binnen nemen wij met de mensen die nog in Nederland zijn afscheid van Koen. Het echte afscheid volgt echter nog. We komen bij elkaar, praten er met elkaar over. Heel veel mensen zijn of gaan nog met vakantie.”

Ook binnen in de aula is een gedenkplek ingericht. Persoonlijke boodschappen worden op kaartjes aan een koord gehangen. Ze wapperen in de wind geproduceerd door grote ventilatoren. Één van de kaartjes leest: ,,Wat een gemis in deze wereld, zonder Koen. Je energie zal hier aanwezig blijven. Veel sterkte aan familie, vrienden en wij”. De kaartjes worden samen met het condoleanceregister gebundeld en later aan de ouders van Koen overhandigd.

Dat Koen ‘super sociaal’ was, bevestigt iedereen die hem kende. Het is ook de reden dat zelfs de kantinejuffrouw, die in september al afscheid nam van de school, vandaag aanwezig is. Ze schiet vol als ze over Koen vertelt. ,,Iedereen is echt aangedaan. Het is verschrikkelijk wat die jongen overkomen is. Ik zag hem altijd bezig in de aula. Hij kwam ook altijd een broodje bij ons halen. Het was een hele lieve rustige sociale jongen. Ik kom al jaren bij het Gardameer dus ik ken die plek waar het gebeurd is heel goed.”

Zorgcoördinator Hedda Smelik noemt de sfeer op school onwerkelijk en verdrietig. ,,Als je hier bij elkaar bent omdat je een leerling verloren bent, is dat verschrikkelijk. Zoiets bedenk je niet. Fijn dat de leerlingen bij elkaar de steun kunnen vinden. Dat er ook collega’s zijn die een arm om elkaar heen slaan.”

Connelie Klijn van de Raad van Toezicht zegt dat de officiële herdenking na de zomervakantie volgt: ,,Dit is de eerste stap van het verwerken. Als de leerlingen hier na de zomervakantie binnenkomen, zullen ze merken dat hij er echt niet meer is. Dat zal hard binnenkomen. Dat zal pittig worden.”