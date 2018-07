Assistent Pechtold wil D66’ers Brussel leiden

Klos was woordvoerder en speechschrijver van Pechtold, maar stopt daarmee nu hij opgaat voor het leiderschap van de Brusselse D66’ers. De twintiger, van een „generatie die nooit een muur of grens in ons Europese thuis heeft gezien”, probeert juist met een verwijzing naar zijn „onbevangenheid en durf” de steun van zijn partijgenoten te winnen. Hij gelooft „dat het moment voor mijn generatie is gekomen.” De historicus Klos schreef onder meer een boek over het aandeel van Winston Churchill in de Europese eenwording.

De 54-jarige In ’t Veld voerde de kandidatenlijst van D66 al drie keer aan, voor het eerst in 2004. De vorige keer, in 2014, versloeg ze mede-Europarlementariër Schaake (39) al eens.

Andere gegadigden kunnen zich nog tot dinsdagmiddag melden. Tot 9 september kunnen de D66-leden vervolgens stemmen op de kandidaat van hun voorkeur. In ’t Veld liet nadat Klos zijn kandidatuur meldde weten dat het een „zinderende campagne” wordt.

D66, dat deel uitmaakt van de liberale ALDE-fractie, telt nu vier zetels in het EU-parlement. Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy wil na twee periodes meer tijd aan zijn gezin besteden en is niet herkiesbaar. Matthijs van Miltenburg, lid sinds 2014, wil wel verder. Hij steunt de kandidatuur van Schaake.

De Europese verkiezingen worden in mei 2019 gehouden.