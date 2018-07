De slimme assistent dient de gemakzucht

De slimme assistent is zo dom als het achtereind van een varken. Nu deze zin nog een keer, maar dan in stukjes: de slimme assistent werd gisteren in ons land geïntroduceerd onder de naam Google Assistent. Het is een revolutie op het gebied van spraakgestuurde technologie, juichen de gadget-verslaafden. De slimme assistent spreekt Nederlands en iedereen met een smartphone met Android of iOS kan haar vragen stellen. Want het is een zij.