Mexicaanse hitte velt pelikanen

In de straten werden zwalkende pelikanen aangetroffen die door uitdroging verzwakt en verward waren. Lokale media meldden dat de vogels naar een dierentuin zijn gebracht om bij te komen.

De komende dagen gaat het niet veel kouder worden in Mexicali, dat in het noordwesten van Mexico ligt. De temperatuur zal vandaag en morgen oplopen naar 47 graden; ook in het weekend is het extreem warm met 45 graden. In Mexico-Stad is het momenteel ’aangenaam’ met zo’n 24 graden Celsius.