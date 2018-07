Eind(h)oven de heetste: ’Dit is te erg’

Een leeg terras in Eindhoven met 38 graden. Ⓒ Jan-Paul Kuit

EINDHOVEN - „Ik wil naar huis, zwemmen”, zegt een 10-jarig ventje in de Eindhovense binnenstad terwijl hij zich van zijn moeder losrukt. „Gij komt mee”, zegt de moeder. „Ja meneer, ik weet dat het warm is, maar hij heeft nieuwe kleren nodig en dat moet toch een keer gebeuren”, zegt moeder desgevraagd. Eindhoven puft en zweet onder de verschroeiende hitte. In de binnenstad werd het wel 38 graden. En de meningen daarover zijn verdeeld.