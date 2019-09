Oeroud skelettenpaar blijkt mannenduo

Aanvankelijk werd gedacht dat de twee skeletten een man en een vrouw voorstelden, maar dat blijkt niet te kloppen. Ⓒ EPA

MODENA - Twee skeletten die in 2009 ’hand in hand’ werden gevonden in de Italiaanse plaats Modena, blijken van twee mannen te zijn. Dat meldt Sky News. In eerste instantie werd gedacht dat het om een man en een vrouw ging. Onderzoekers van de Universiteit van Bologna onderzochten de botresten met een nieuw soort techniek en kwamen tot een andere conclusie. Het paar overleed vermoedelijk tussen de vierde en zesde eeuw.