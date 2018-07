Jong meisje uit snikhete auto gered op parkeerplaats Assendelft

De moeder was volgens NH Nieuws boodschappen aan het doen in een supermarkt aan de Kaaihof in Assendelft. Inmiddels was de temperatuur behoorlijk gestegen in de auto. Het kind was behoorlijk bezweet en was niet meer goed aanspreekbaar.

Hoe lang de moeder haar dochtertje, dat volgens omstanders een jaar of 2,5 moet zijn geweest, achterliet, is niet bekend. Lang genoeg voor grote zorgen bij omstanders, die ingrepen.

Hulpdiensten hebben zich ruim een half uur over het meisje ontfermd. Daarna ging het weer wat beter met haar.

Het incident is gemeld bij het adviespunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, weet NH Nieuws.

De politie benadrukt, zoals wel vaker, dat het ontzettend gevaarlijk is om kinderen - of dieren - in deze hitte achter te laten in een warme. Dit omdat de temperatuur in de wagen ontzettend snel kan oplopen, waardoor het gevaar op oververhitting toeneemt.