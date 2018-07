Flinke regenbuien en onweer in Noord-Brabant

Op sociale media komen diverse filmpjes voorbij met titels als ’Den Bosch waait weg’. Te zien is hoe een hoosbui over een terras trekt.

De A58 van Bergen op Zoom in de richting Breda is ter hoogte van Zegge afgesloten omdat takken van bomen zijn losgerukt en op de weg terecht zijn gekomen, meldt Rijkswaterstaat. Ook andere plaatsen in Noord-Brabant, zoals Den Bosch, kregen plensbuien over zich heen.

Onder meer in Boxtel en Vlijmen rukte de brandweer uit om bomen en grote takken van de weg te halen.

Op de website lightningmaps.org is real time te volgen waar en hoe vaak de bliksem inslaat. Op de kaart is te zien dat Den Bosch, Rosmalen en Roosendaal er momenteel het ergst van langs krijgen.

De situatie rond 19.30 uur. Ⓒ lightningmaps.org

Ook in andere delen van het land regent het, of komen er buien aan. Bekijk op deze weerkaart of het ook voor jouw omgeving geldt: