Flinke regenbuien en onweer in zuidelijke provincies

In Rotterdam kwam een vrouw om het leven toen een boom op de auto viel waar ze in zat. Een andere inzittende raakte gewond.

Bekijk ook: Dode door noodweer Rotterdam

In Roosendaal viel ook een boom op een geparkeerde auto. Niemand raakte gewond. Even verderop had ook het verkeer op de A58 last van de plotselinge hoosbuien. De snelweg was enige tijd afgesloten richting Breda, ter hoogte van Zegge, omdat veel afgebroken takken op de weg terecht waren gekomen. Hetzelfde gebeurde op veel kleinere wegen en op de A12 tussen Bodegraven en Gouda. Daar werden drie rijstroken afgesloten.

Uit de grond gerukte bomen in Roosendaal. Ⓒ MaRicMedia

In Rotterdam begon het op een gegeven moment plotseling ook heel hard te regenen. Op sociale media tonen mensen foto’s van hagelstenen en flink noodweer.

Ⓒ Screenshot twitter

Op de website lightningmaps.org is real time te volgen waar en hoe vaak de bliksem inslaat.

De situatie rond 20.50 uur. Ⓒ lightningmaps.org

Volgens het KNMI, dat had gewaarschuwd met code geel, kunnen in het zuiden en midden van het land nog onweersbuien en windstoten tot 70 kilometer per uur voorkomen.

Het gaat nu vooral los in het midden en zuidwesten van het land. Ook in andere delen van het land regent het, of komen er buien aan. Bekijk op deze weerkaart of het ook voor jouw omgeving geldt: