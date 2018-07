Anouk wist niet dat ze vermist werd: ’Ze begrijpt niets van alle ophef’

Ⓒ Familie Anouk

HAVANA - Met verbazing en ongemak heeft Anouk van Luijk gehoord over de massale zoektocht op Cuba die naar haar gaande was. Volgens de 19-jarige vrouw uit Hellevoetsluis, die dagen was vermist, was er weinig reden tot zorg. Voor haar was het niet meer dan een ongelukkige samenloop van omstandigheden.