Dodental Griekse branden opgelopen tot 83

„We hebben van alle verwanten van de slachtoffers en vermisten DNA afgenomen voor de identificatie. In de komende dagen verwachten we de resultaten”, zei een patholoog-anatoom op tv. De meeste gevonden lijken zijn volgens hem „verkoold.”

De autoriteiten hebben inmiddels „serieuze aanwijzingen” dat het dodelijk inferno van maandag is veroorzaakt door brandstichting. Dat heeft minister Nikos Toskas, die de bescherming van de bevolking in zijn portefeuille heeft, donderdagavond gezegd. In korte tijd laaiden op verschillende plekken in de buurt van het rampstadje Mati de vlammen op. Uit verklaringen van getuigen valt eveneens op te maken dat de vuren zijn aangestoken. De autoriteiten hadden al eerder gezegd dat brandstichting de vermoedelijke oorzaak was.

Toskas heeft volgens de krant Kathimerini als verantwoordelijk bewindsman zijn ontslag aangeboden, maar dat is niet geaccepteerd door de premier. Hij beloofde er alles aan te doen de vermoedelijke dader(s) te vinden en te arresteren.

Alle branden in de regio Athene zijn geblust. Regenval heeft daarbij geholpen. In een voorstad waren de buien zo hevig dat er overstromingen ontstonden en de brandweer moest komen om het water weg te pompen. Verscheidene auto’s raakten beschadigd maar er zijn geen berichten over gewonden.

Bekijk ook: Griekenland zoekt naar vermisten na inferno