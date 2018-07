Dode door noodweer Rotterdam

Een boom kwam terecht op de auto waar de twee inzaten op de Westersingel op de rand van het centrum van de havenstad. Eén van de inzittenden stierf ter plekke; de ander is overgebracht naar het ziekenhuis. De slachtoffers zaten bekneld en moesten door de brandweer worden bevrijd. De auto is volledig vernield, maar ook andere auto’s raakten beschadigd.

Het noodweer begon in het zuiden van het land. Flinke regenbuien en windstoten trokken vervolgens verder naar Midden-Nederland. Volgens de woordvoerder begon het plotseling hevig te regenen en stormen toen het misging op de Westersingel.

Bij de bioscoop Pathé Schouwburgplein in Rotterdam werden twee zalen ontruimd vanwege forse waterlekkage. Er waren in totaal zo’n 150 meldingen voor stormschade in de regio Rotterdam. Daarbij ging het om waterlekkages en omgevallen bomen. Door blikseminslag viel bij 665 aansluitingen in de omgeving van de Wijnhaven de stroom uit, meldde netbeheerder Stedin.

Volgens het KNMI, dat had gewaarschuwd met code geel, kunnen in het zuiden en midden van het land nog onweersbuien en windstoten tot 70 kilometer per uur voorkomen.

