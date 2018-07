Grote stroomstoring Gelderland verholpen

Een woordvoerder van TenneT zei dat de oorzaak daarvan nog niet is vastgesteld. Eerder had een woordvoerder van Liander, de lokale netbeheerder, gezegd dat de brand was ontstaan door blikseminslag.

Onder meer in Druten, Appeltern, Maasbommel, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen en Batenburg viel de stroom uit. TenneT meldt dat de storing rond 22.30 uur was opgelost. De brand in het stroomstation was snel geblust.

Volgens de veiligheidsregio heeft de stroomstoring voor zover bekend geen ernstige gevolgen gehad.