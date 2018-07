’Mandela van Kosovo’ overleden

Ⓒ AP

PRISTINA - De Kosovaarse schrijver en oud-politicus Adem Demaçi is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat hebben de autoriteiten in Pristina donderdag bekendgemaakt. Demaçi stond bekend als de ’Mandela van Kosovo’. Hij zat in het toenmalige Joegoslavië 28 jaar in de gevangenis en groeide uit tot het vrijheidssymbool van de etnische Albaniërs in Kosovo.