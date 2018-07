Spoedreparaties op snelwegen om hitteschade

Richting Vlissingen is de tunnel in de nacht van donderdag op vrijdag afgesloten omdat het asfalt een stukje omhoog is gekomen.

Verkeer kan via de parallelweg rijden, aldus de ANWB. Naast de tunnel ligt een N-weg met een brug over het Kanaal door Zuid-Beveland.

Eerder op de avond werd al een deel van de N7, de zuidelijke ringweg van Groningen, afgesloten vanwege hitteschade. Een asfaltvoeg in de weg smolt en kwam deels omhoog. Vooral voor motorrijders kan dat gevaarlijk zijn, aldus Rijkswaterstaat.

Volgens de wegbeheerder vallen de problemen door asfaltschade op snelwegen over het algemeen mee.