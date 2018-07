Chef-dirigent Gatti beschuldigd van wangedrag

De twee doen hun verhaal in de Washington Post. Sopraan Alicia Berneche was destijds 24 toen Gatti (indertijd 34 jaar) haar meenam naar de kleedkamer om een afspraak te maken voor een coachsessie. Daar zou de Italiaan zijn handen op haar billen hebben gelegd en zijn tong in haar mond hebben gestoken. Een soortgelijke situatie maakte sopraan Jeanne-Michèle Charbonnet vier jaar later mee. „Ik duwde hem van mij af en rende de kamer uit”, zei zij. Geen van beiden ondernam stappen tegen Gatti.

Gatti zegt in de krant dat hij nooit iemand heeft willen kwetsen. „Telkens als ik iemand heb benaderd, heb ik dat altijd gedaan in de volledige overtuiging dat de interesse wederzijds was. De genoemde feiten hebben lang geleden plaatsgevonden, maar als ik iemand heb beledigd, bied ik mijn oprechte excuses aan.”

Het Koninklijk Concertgebouworkest was onbereikbaar voor een reactie.