Patat duurder en kleiner door droogte

Daarvoor waarschuwen de akkerbouwers. Tegelijkertijd hebben ze in een brandbrief aan landbouwminister Carola Schouten gevraagd om een opheffing van het sproeiverbod. In grote delen van het land met veel aardappeltelers, zoals Zeeland of het oosten van het land, mag op dit moment niet gesproeid worden.

Door de droogte groeien de aardappels simpelweg niet meer en is de opbrengst van de oogst die medio augustus begint tientallen procenten lager. De aardappel zelf is veel kleiner, wat betekent dat de frieten uiteindelijk ook veel kleiner en duurder zullen worden, zegt Teun de Jong van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV).

