Jongerenclub PvdA praktisch failliet door financieel wanbeheer

Het eigen vermogen van de linkse jongerenvereniging is in korte tijd verdampt: in boekjaar 2020 werd een plus van boven de 200.000 euro genoteerd en nu is dat een min van 50.000 euro. In november heeft moedervereniging PvdA de JS onder curatele gesteld. Sindsdien moet elke uitgave die de jongerenafdeling wil doen, worden goedgekeurd door de PvdA, zo bevestigt het partijbestuur, dat ook een commissie heeft aangewezen die het nieuwe JS-bestuur adviseert. Bovendien zijn alle schulden, met een totale waarde van 60.000 euro, overgenomen door de PvdA.

Penningmeesters

De sterk verslechterde financiële positie van de JS is volgens het huidige bestuur te wijten aan het bewind van twee penningmeesters die in functie waren van 2020 tot en met 2022, en inmiddels geen lid meer zijn. De JS heeft hen om opheldering gevraagd over uitgaven van ruim 100.000 euro die zij hebben gedaan en wil het bedrag van ze terugvragen als zij geen, of inadequate, verantwoording afleggen. De penningmeester die in functie was van september 2020 tot juni 2022 heeft 67.000 euro uitgegeven waar onduidelijkheid over bestaat. Bij zijn in juli vorig jaar aangetreden opvolger gaat het om 35.000 euro.

Een bedrijfsrecherchebureau dat is ingeschakeld door het bestuur van de JS concludeerde in november dat deze twee voormalige penningmeesters meerdere verdachte betalingen hebben gedaan. Ook verdenkt het bureau de oud-bestuurders ervan verenigingsgeld te hebben gebruikt om zichzelf te verrijken.

„Het partijbestuur van de PvdA is geschrokken van de problemen binnen de JS”, zegt een woordvoerder in een reactie. „Wij steunen het huidige (nieuwe) JS-bestuur in zijn aanpak om uit te zoeken wat er is gebeurd en om orde op zaken te stellen.”