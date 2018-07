Heerlijk hasjiesj Heineken

Het wietwater, genaamd HiFi-Hops, zal op 50 plekken in Californië worden verkocht. Daar is de verkoop van marihuana gelegaliseerd, in alle omliggende staten niet. Heineken laat Lagunitas graag zijn gang gaan. „Het mooie van Lagunitas is dat ze durven te experimenteren.”

De trend zal naar verwachting ook overslaan naar ons land.

Lees het hele verhaal: Limonade vervangt wietjoint