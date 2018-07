Hondenhater houdt huis in dorpje Hank

Bouvier Chessy is inmiddels van de schrik bekomen. Ze werd afgelopen weekend, middenin de nacht, teruggevonden langs de snelweg bij Hank. Haar dochter Amstel was overleden: aangereden door een auto. „Chessy was gewond, maar niet heel erg”, vertelt eigenaresse Adrienne Kivits. „Gewoon wat kneuzingen. Alsof ze uit een auto is gegooid. Als je een hond raakt op de snelweg, zou het namelijk gelijk klaar zijn.” Er gaat een snik door haar stem. „Zoals met Amstel. Ze was nog zo jong.”

"Konden ze maar praten, dan konden ze vertellen hoe ze daar zijn gekomen"

De twee honden liggen altijd buiten bij haar honden- en paardenpension net buiten Hank. Wel achter een stroomdraad, waar ze ’van ze lang zal ze leven niet langsgaan’. Toch leggen de dieren, in de nacht van vrijdag op zaterdag, een tocht van meerdere kilometers af. „In een auto”, vermoedt het baasje. „Anders komen ze daar echt niet.” Na een nachtelijke zoektocht worden de twee honden gevonden langs de snelweg, op de middenberm. „Konden ze maar praten”, verzucht Adrienne. „Dan konden ze vertellen hoe ze daar zijn gekomen.”

Gedrogeerd

Maar het is niet het enige voorval: enkele weken geleden worden bij Kivits’ buurvrouw Else ook twee honden gestolen. De oudste, de kreupele en blinde Chanel, wordt teruggevonden. Een bloedtest wijst uit dat ze is gedrogeerd. De jongste, Does, wordt pas een week later teruggevonden: in de waterzuiveringsinstallatie in de buurt, met de poten aan elkaar vastgetapet. Volgens Kivits geen toeval. „Hier is een zieke geest bezig. Zo iemand verdient het eigenlijk niet om te leven.”

"Zo iemand verdient het eigenlijk niet om te leven"

Via Facebook en de dorpstamtam gaat het nieuws over de hondenhorror als een lopend vuurtje door Hank. „Mijn dieren blijven gelukkig altijd binnen”, verzucht Marijke van Doorn, die met haar maltezer leeuwtje door het dorp loopt. „Maar ik let nu nog wel een keer extra op.”

Inmiddels is er door beide vrouwen een afspraak gemaakt om vandaag aangifte te doen bij de politie. Die was nog niet op de hoogte van het overlijden van Does, maar rukte wel uit toen de honden van Adrienne Kivits afgelopen week over de snelweg liepen. „Wij gingen er vanuit dat de honden waren uitgebroken en ontsnapt”, laat een politiewoordvoerder weten. „Maar inmiddels hebben we begrepen dat de gedupeerde dat anders ziet. Na de aangifte zullen we passend onderzoek instellen.”