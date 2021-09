Premium Het beste van De Telegraaf

Klopjacht Interpol Hoe het net zich sloot rond Gerel Palm: ’Hij wist niet wat hem overkwam’

Door John van den Heuvel en Mick van Wely Kopieer naar clipboard

RIO DE JANEIRO - Hij geldt als de meest gevreesde huurmoordenaar van de Mocro-maffia en stond hoog op internationale opsporingslijsten. Gerel Palm (37) was volgens justitie betrokken bij meerdere liquidaties in Nederland maar bleef jarenlang spoorloos. Uiteindelijk sloot het net zich in Brazilië en werd Palm in juli in een luxe appartementencomplex gearresteerd. Voor het eerst vertellen agenten van Interpol exclusief aan De Telegraaf over hun bloedstollende manhunt.