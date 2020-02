’Black metal-artiest brandde kerken af om muziek’

Dat schrijft de BBC. De drie kerken in Port Barre en Opelousas, vooral bezocht door Afro-Amerikanen, zijn binnen tien dagen praktisch tot op de grond afgebrand. Op foto’s is te zien hoe kerkklokken in de smeulende resten van houten balken liggen.

Holden Matthews stak de kerken in brand om zich te profileren als muzikant in de scene van de ’black metal’, aldus de BBC. Niemand raakte gewond. Mattheuws pleegde zijn daad in het holst van de nacht. Volgens aanklagers zette hij de kerken in brand ’vanwege hun religieuze karakter’.

Matthews krijgt later zijn straf te horen. Hij dreigt tientallen jaren achter de tralies te verdwijnen.