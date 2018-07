Dat was de warmste nacht ooit gemeten

Ⓒ ANP

AMSTERDAM - In De Bilt is het afgelopen nacht niet kouder geworden dan 23,6 graden. Daarmee was het niet alleen een officiële tropennacht, maar ook de warmste nacht ooit gemeten. Volgens Weeronline stond het record voor de minimumtemperatuur in De Bilt (het hoofdmeetstation in ons land) op 20,8 graden en dat was op 9 augustus 2004.