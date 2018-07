Veel kinderen nog niet herenigd met ouders VS

Volgens de overheid komen ruim 700 kinderen überhaupt niet in aanmerking daarvoor. Dat komt doordat de ouders van veel van die kinderen niet meer in de Verenigde Staten verblijven. Ze zijn uitgezet of zelf vertrokken. Het gaat om meer dan 400 van zulke gevallen.

De mensenrechtenorganisatie die de zaak had aangespannen, probeert de verblijfplaats van die ouders te achterhalen. De American Civil Liberties Union wil dat de overheid ze alsnog bij elkaar brengt. Volgens de organisatie is er veel verwarring en zijn er kinderen in een „zwart gat” verdwenen.