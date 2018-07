’Trump wist van ontmoeting zoon jr. en Russen’

De getuigenis van Cohen is in strijd met de verklaring van Trump. De president heeft herhaaldelijk gezegd nooit over de ontmoeting te zijn geïnformeerd. Trumps zoon hoopte destijds van de Russen belastende informatie te krijgen over Hillary Clinton, de Democratische rivale van Trump in de presidentsverkiezingen.

Volgens CNN heeft Trump persoonlijk toestemming gegeven voor de ontmoeting met de Russen. Cohen was daarbij aanwezig, maar hij heeft geen hard bewijs dat zijn bewering ondersteunt. Volgens de bronnen is hij bereid een verklaring hierover af te geven tegenover aanklager Robert Mueller, die de Russische beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen onderzoekt.

Ook Cohen ligt onder het vergrootglas van justitie. Zijn huis en kantoor zijn in april doorzocht. Dat was in het kader van het onderzoek naar eventuele banden tussen de entourage van Trump en Rusland in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in 2016. Justitie is ook geïnteresseerd in Cohens betalingen aan actrice en escort Stormy Daniels, die claimt een relatie met Trump te hebben gehad.

Volgens de huidige advocaat van Trump is Cohen ongeloofwaardig. Deze Rudi Giuliani zegt dat het de zaak van Mueller geen goed zal doen „als ze op hem vertrouwen.”

Bij de ontmoeting in de Trump Tower waren naast Donald jr. ook Trumps schoonzoon Jared Kushner en zijn voormalige campagneleider Paul Manafort aanwezig. Ze ontmoetten onder andere Natalia Veselnitsjkaja, een Russische advocate met banden met het Kremlin.