Ernstige verkeershinder rond Arnhem

Rijkswaterstaat werkt aan de snelweg A12 tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord in de richting Utrecht. Dat weggedeelte gaat helemaal op slot. Op het snelwegdeel staat elke dag file. Daarom is gekozen voor tien dagen achter elkaar doorwerken in de stillere zomervakantie. ,,Beter even hevige hinder dan langere tijd iets minder hinder, maar nog steeds oponthoud'', aldus de dienst.

Verkeer dat van noord naar zuid door Nederland rijdt wordt geadviseerd om te rijden via Utrecht. Verkeer dat uit Duitsland komt kan beter via Limburg (A77) of Twente (A1) Nederland binnenrijden.

Bedrijven en ondernemers in de regio Arnhem zijn eerder al gewaarschuwd. Rijkswaterstaat adviseert mensen om zoveel mogelijk thuis te werken. Wie toch naar zijn werk in de regio gaat, kan beter het openbaar vervoer gebruiken. In Arnhem is ook oponthoud, omdat de gemeente aan een belangrijke doorgaande route werkt.