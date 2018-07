Vermist jongetje (10) dood gevonden

De drenkeling, die nog niet zo lang in Nederland woonde, had volgens de politie geen zwemdiploma’s. Zijn familie is door de autoriteiten reeds op de hoogte gesteld van het drama dat zich in het water heeft afgespeeld, al zullen de exacte omstandigheden misschien nooit helemaal duidelijk worden. Naar verluidt wonen ze in De Thij, een woonbuurt in Oldenzaal.

De zoektocht in de plas concentreerde zich sinds gisteravond rond de plek waar kleren van het kind waren gevonden.

Tweede keer

Hiermee is er voor de tweede keer binnen enkele weken een zwemmer verdronken op deze locatie, realiseert ook de parkmanager zich. Begin deze maand kwam de 20-jarige Mohammed Soulaiman uit Enschede om het leven. Hij werd eveneens pas gevonden na een grootscheepse zoekactie en ook in zijn geval was er sprake van een noodlottig ongeval.

Vrijgegeven

De openbare zwemlocatie, in beheer bij de regio Twente, is al vanmorgen weer open voor publiek dat verkoeling zoekt. De politie heeft alle afzettingslinten weggehaald en de brandweer, waaronder een gespecialiseerd duikteam, is vertrokken richting de kazerne. „Hoe gek het ook klinkt, het gaat bij ons ‘gewoon’ weer verder. De eerste gasten, vaak families die op campings in de buurt verblijven, komen in deze periode vaak al tegen negen uur hier”, beschrijft de locatiemanager.