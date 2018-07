Lifeguard na diensttijd bij reddingsbrigade

Vanaf september kunnen zo’n zestig jongeren er worden opgeleid tot strandwacht en krijgen ze, als ze hun diensttijd succesvol afronden, een internationaal erkend Lifeguard-diploma.

De vrijwillige maatschappelijke diensttijd is bedacht door coalitiepartijen CDA en CU. Zij hopen op meer maatschappelijke betrokkenheid als jongeren een tijdje in de zorg gaan werken, bij sportclubs of met kinderen.

"Echt mensen redden, net zoals een brandweerman"

Reddingsbrigade Nederland is een van de deelnemers. Het is voor de reddingsdienst soms best lastig om vrijwilligers te vinden. „We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers”, vertelt projectleider en lifeguard Oscar Kramer die de maatschappelijke stage daarom ’een mooi initiatief’ vindt. Ideaal om jongeren de mogelijkheid te bieden om maatschappelijk actief te zijn, aldus Kramer. „Letterlijk mensen in nood helpen.”

Binnenkort gaat de reddingsbrigade een aantal scholen langs om jongeren te werven. Kramer: „We bieden ze traject aan tot lifeguard. En eventueel ook een traject tot instructeur of trainer.” In de praktijk kunnen de jongeren helpen bij het zoeken van kinderen. Mensen te woord staan op het strand. Of fungeren als bijrijder op een strandpatrouille. Zijn ze iets ouder: dan kunnen ze worden ingezet als lifeguard. Kramer: „Echt mensen redden, net zoals een brandweerman.”

Is het niet risicovol om jonge mensen in te zetten bij levensreddende taken?

„Ze komen eerst in een opleidingstraject”, benadrukt Kramer. „Dan kun je al zien of ze wel gemotiveerd zijn. Iemand van 16 zal niet snel worden opgepiept om iemand te reanimeren”, verzekert hij. „Bovendien is er altijd begeleiding.”

Welke projecten er zijn geselecteerd, maakt CU-bewindsman Blokhuis vandaag bekend. In totaal gaat het om 38 projecten waaraan zo’n 13.000 jongeren kunnen meedoen. Behalve de reddingbrigade draait het bijvoorbeeld om een training die jongeren leert hoe ze spelbegeleider worden.

Ook is er een project uit de bus gerold dat de kloof tussen boer en burger moet verkleinen. Op de erven van tientallen boeren gaan jongeren in groepjes van vijf een groot diner verzorgen met lokale producten. Ze moeten het etentje van A tot Z uitstippelen.

De eerste 38 projecten beginnen in september. Begin volgend jaar wordt dat uitgebreid.