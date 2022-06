Premium Het beste van De Telegraaf

Wankele start aan tweede ambtstermijn, onwerkbare situatie dreigt Zenuwslopende parlementsverkiezingen voor Macron: winst lang niet zeker voor Franse president

Door Eveline Bijlsma Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / Abaca Press

PARIJS - Het is lang niet zeker of Emmanuel Macron een meerderheid krijgt in de Tweede Kamer. De parlementsverkiezingen van deze zondag en volgend weekend worden zenuwslopend voor de Franse president, die al een valse start van zijn tweede ambtstermijn maakte.