Bellenscherm tegen verzilten Amsterdam-Rijnkanaal

Bij de sluizen van IJmuiden stroomt zout water het Noordzeekanaal in. Ⓒ AEROVISTA LUCHTFOTOGRAFIE

DEN HAAG - Door de aanhoudende droogte is het Amsterdam-Rijnkanaal steeds meer aan het verzilten vanuit het Noordzeekanaal. Om dat tegen te gaan zet Rijkswaterstaat een bellenscherm in, om het zoute water af te voeren naar zee. Verzilting van het Amsterdam-Rijnkanaal is schadelijk voor natuur en landbouw en ook is de productie van drinkwater moeilijker op peil te houden. Een bellenscherm moet dat oplossen.