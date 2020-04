Derde dag op rij recordaantal dagelijkse coronadoden VS

Zorgmedewerkers testen mensen op het coronavirus in een de drive-in testlocatie in de Bronx, New York. Ⓒ EPA

BALTIMORE - Voor de derde dag op rij is een recordaantal mensen in de VS gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. De afgelopen 24 uur zijn er 4491 doden geregistreerd. Woensdag waren dat er nog 2569, de dag daarvoor stierven 2228 inwoners. Dat meldt de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore op basis van een dagelijkse telling.