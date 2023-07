Serviërs leveren meer dan 100.000 wapens in na schietpartijen

Ⓒ ANP

BELGRADO - Servische wapenbezitters hebben in totaal 108.833 wapens en explosieven ingeleverd nadat het land in mei werd getroffen door twee dodelijke schietpartijen. Om illegaal wapenbezit terug te dringen, kregen Serviërs in de nasleep van die gebeurtenissen de kans om anoniem en zonder veroordeling hun wapens in te leveren.