De Jonge vindt zwabberen AstraZeneca ’om gek van te worden’

AstraZeneca komt „aan de lopende band” met wisselende cijfers, aldus de bewindsman. „Er is werkelijk nog nooit een leveringsprognose uitgekomen, echt nog nooit.” Het kabinet kampt volgens De Jonge om de drie, vier dagen met berichten dat de leveringen toch anders uitkomen dan eerder beloofd.

Het bemoeilijkt de planning van de vaccinatieoperatie, aldus de minister. Maar het maakt het ook lastig om te voorspellen welke versoepelingen later in het jaar weer mogelijk zijn. Want: „minder leveringen betekent minder vaccineren.” En vaccineren is volgens het kabinet de belangrijkste uitweg uit de pandemie.

De problemen spelen vooral met AstraZeneca. Andere farmaceuten kunnen juist steeds stabieler leveren. Als voorbeeld geeft De Jonge Pfizer/BioNTech, dat volgens hem een steeds betrouwbaarder partner is.

Ingewijde: ’EU kan op nog geen 90 miljoen doses rekenen’

Ⓒ ANP

AstraZeneca levert de Europese Unie in april, mei en juni maar de helft van de afgesproken hoeveelheid coronavaccins. De unie, met meer dan 350 miljoen volwassen inwoners, kan volgens een ingewijde op nog geen 90 miljoen doses rekenen. Een woordvoerder van AstraZeneca kan het bericht niet bevestigen.

In het eerste kwartaal van dit jaar maakte de vaccinfabrikant zijn toezeggingen ook al niet waar.

Het Brits-Zweedse bedrijf heeft de EU gewaarschuwd dat de levering ook in het tweede kwartaal zal tegenvallen, heeft een EU-bron tegen persbureau Reuters gezegd. In het contract dat AstraZeneca met de Europese Commissie heeft gesloten, staat dat de fabrikant 180 miljoen doses levert. De vaccinmaker zou tegen eind september de achterstand kunnen inlopen, leest Reuters in een document van het Duitse ministerie van Volksgezondheid.

’Leveringsschema voortdurend herzien’

Een woordvoerder van AstraZeneca laat in een reactie weten dat het bedrijf ’voortdurend zijn leveringsschema herziet en de EU wekelijks informeert over de plannen om meer vaccins naar Europa te brengen’. „We werken ongelooflijk hard om de productiviteit van onze toeleveringsketen in de EU te verhogen, en doen alles wat mogelijk is om gebruik te maken van onze wereldwijde toeleveringsketen.”

Ietwat cryptisch sluit hij af met de woorden: „We hopen we dat we met onze leveringen dichter bij de koopovereenkomst kunnen komen.”

De productie van het vaccin, het derde in het Europese arsenaal, hapert al langer. In de eerste drie maanden van dit jaar moest de EU het stellen met 40 miljoen doses, terwijl zij rekende op 80 miljoen en eigenlijk nog heel wat meer. Dat betekende een felle ruzie tussen AstraZeneca en de Europese Commissie, die het bedrijf er tussen de regels van beschuldigde andere klanten voor te trekken.

Ook de aanvoer van de twee andere coronavaccins die inmiddels in de EU gebruikt mogen worden gaat met horten en stoten. Maar op dat van AstraZeneca hadden veel EU-landen, ook Nederland, zwaarder ingezet. Nederland wil er eerst jonge zestigers en personeel in de verpleeghuizen, de thuiszorg en de gehandicaptenzorg mee inenten. Van die laatsten staan er heel wat al even in de wacht.

De Europese Commissie wil vooralsnog niets kwijt over de mogelijke nieuwe tegenslag. De gesprekken over het leveringsschema van AstraZeneca gaan door, laat zij weten. Het bedrijf „verfijnt” en „verstevigt” op dit moment de planning. De commissie verwacht dat zij vervolgens „een verbeterd leveringsschema” voorgelegd krijgt.