Verdachte (25) opgepakt voor fatale brand Beekse Bergen

Het gaat om een verdachte die onder behandeling stond bij een psychiatrische instelling. Hij wordt verdacht van brandstichting in de nacht van woensdag op donderdag 26 maart. Het vuur woedde in twee buitenverblijven en in een stal op het terrein van het safaripark.

De identiteit van de verdachte is al enige tijd bekend bij de politie. Toen de behandeling in de kliniek klaar was, is hij direct door agenten aangehouden. Hij moet dinsdag voor de rechter-commissaris verschijnen. Die oordeelt of hij langer vast moet blijven.