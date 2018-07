Pomp-vernieler herinnert zich plots niets meer

De in Brazilië geboren C. wordt verdacht van brandstichting, poging tot doodslag, vernieling en rijden onder invloed. Hij botste met zijn auto op een pomp, die direct vlam vatte. Dat zorgde voor een gigantische brand die het hele tankstation verwoestte. De Andel is nu nog steeds gesloten. Behalve hijzelf raakte niemand gewond. De man raakte bewusteloos door de aanrijding en werd door een getuige uit zijn auto gesleurd.

C. zit vast sinds de aanrijding en moet dat blijven tot de volgende pro forma zitting op 2 maart volgend jaar, oordeelde de rechtbank. Ook moet hij verplicht opgenomen worden in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek naar stoornissen waar hij mogelijk mee kampt. De rechter vreest namelijk dat er een kans op herhaling is.

C. zelf wenste donderdag geen commentaar te geven. Hij heeft het zwaar, wilde zijn advocaat wel vertellen.