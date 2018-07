Straatracer wil ’medeschuld’ doodgereden Fleur (19) bewijzen

Dat bleek donderdag tijdens de eerste zittingsdag van het hoger beroep in de zaak. Loosdrechter Walter van W. moest van de rechter vier jaar de gevangenis in. Ook mag hij vijf jaar geen auto besturen. De rechtbank kwalificeert zijn rijkunsten als ’roekeloos rijgedrag’, de zwaarste vorm van schuld in de Wegenverkeerswet.

Taakstraf

Voor zijn zoon Casper valt de straf veel lager uit. Hij krijgt een taakstraf van honderd uur en een rijontzegging van één jaar voor ’het veroorzaken van gevaar op de weg’. Daarmee wordt Casper vrijgesproken van dood door schuld. Wel droeg de zoon volgens de rechter bij aan het verwerpelijke rijgedrag van zijn vader.

Walter W. liet al snel weten in hoger beroep te gaan tegen zijn straf. Dit tot grote teleurstelling van de familie en kennissen van Fleur, vooral omdat W. met zo’n 167 kilometer per uur in zijn Porsche de auto van de 19-jarige Fleur vol in de flank raakte.

Robert en Marielle, de ouders van de doodgereden Fleur tijdens een eerdere zitting. Ⓒ ALDO ALLESSIE

Ook hebben ze volgens de ouders van Fleur nooit spijt betuigd. Zij vinden het bovendien erg pijnlijk dat Walter van W. ’in de slachtofferrol kroop’.

’Medeschuld’

Nu wil zijn advocaat weten of Fleur zelf niet oplette of had gedronken. „Ik heb gemotiveerd betoogd dat het aannemelijk is dat Fleur – vlak voordat Walter de plaats van het ongeval was genaderd – plotseling de weg is opgedraaid. En dat het ongeluk dus ook had plaatsgevonden als hij de maximumsnelheid had gereden”, zo zei advocaat Hogewind tijdens de rechtszaak volgens NH Nieuws. „Daarnaast ben ik van mening dat eventuele medeschuld van Fleur aan het ongeluk bij een bewezen verklaring van invloed zou kunnen zijn op de strafmaat.”

Over twee weken beslist de rechter of de extra onderzoeken worden uitgevoerd.