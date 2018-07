Buurt in shock na verdrinking Michael (11)

Ⓒ News United / Dennis Nengerman

OLDENZAAL - Ze woonden er nog maar drie weken, misschien een maand. Een uit Ethiopië gevlucht gezin dat een veilig plekje gevonden heeft in De Thij, een gezellige volksbuurt in de Twentse stad Oldenzaal. Maar donderdag kwam hun zoontje Michael, nog maar 11 jaar oud, op tragische wijze aan z’n einde. Hij is verdronken in een grote recreatieplas, waar ’ie naartoe was gegaan met een vriendje tijdens het spelen.