Boete voor in de auto laten hond

De man kwam niet opdagen, maar verklaarde eerder tegenover de politie dat hij even een klusje moest doen in de haven. Naar eigen zeggen was hij een minuut of twintig weggeweest. De agenten geloven dat niet en denken dat de man minstens 35 minuten weg was bij de auto.

Omstanders hadden de agenten op de hond in het Volkswagen-busje gewezen. De agenten zagen de hond in de auto zitten met zijn tong uit de bek. Aan beide kanten stond het raam op een kier. Een van de agenten voelde daardoor dat het heel warm was.

Volgens de officier van justitie was het buiten overdag tussen de 20 en 25 graden. In de auto was het naar zijn schatting ongeveer veertig graden, toen de agenten daar aankwamen. ,,Er wordt al jaren gewaarschuwd voor het gevaar van oververhitting. Het is een feit van algemene bekendheid dat je je hond niet moet achterlaten in de auto.’’

De officier vergeleek huisdieren met kinderen. ,,Hun lot is aan ons toevertrouwd, dus we moeten er goed mee omgaan.’’ Het ontbrak de Fries volgens hem aan verstand op dat gebied. ,,Daar is het misgegaan.’’ Hij vond bovendien dat de man het allemaal bagatelliseerde. ,,Hij zag de ernst van de gedraging niet in.’’

De rechtbank nam de eis van de officier, de boete, over. Hoewel de rechter de precieze temperaturen allemaal niet zo duidelijk vond als de officier, zag hij toch voldoende bewijs voor een veroordeling. ,,De intensiteit en de ernst zijn niet helemaal vast te stellen.’’ Maar het feit dat de hond minstens 35 minuten met zijn tong uit zijn bek in de dichte auto zat was genoeg.