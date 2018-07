Sportheld Khan wint vrijwel zeker verkiezingen Pakistan

Imran Khan Ⓒ Hollandse Hoogte / Anadolu Agency

ISLAMABAD - De voormalige cricketheld Imran Khan is zo goed als zeker winnaar van de parlementsverkiezingen in Pakistan geworden. Na het tellen van 96 procent van de stemmen had zijn partij, de Beweging voor Gerechtigheid (PTI) in 115 van de 272 kiesdistricten gewonnen en evenzoveel zetels in het parlement bemachtigd.