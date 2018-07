Brandstichter met 7 jaar cel tegoed opgepakt na wekenlange zoektocht

Ⓒ ANP XTRA

HEERLEN - De politie heeft in Heerlen een voortvluchtige brandstichter opgepakt naar wie al weken werd gezocht. De man had nog zeven jaar cel te goed, maakte de politie vrijdag bekend. De politie had hem vorige week bijna te pakken, maar hij wist toen naar Duitsland te ontkomen. Afgelopen dinsdag dook de man opnieuw op in zijn woonplaats Heerlen. Agenten kwamen hem daar op het spoor en sloegen hem in de boeien.